نماذج امتحان مادة العلوم للصف الثاني الإعدادي 2025

مواصفات امتحان مادة اللغة العربية للصف الأول الإعدادي 2025

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نماذج امتحانات مادة العلوم للصف الثاني الإعدادي 2025 وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد امتحانات الترم الأول 2025 ، حيث يعقد امتحان مادة العلوم للصف الثاني الاعدادي 2025 يوم الأربعاء الموافق 15 يناير.

شكل نموذج اختبارات مادة العلوم للصف الثاني الإعدادي 2025

وأوضحت الوزارة، أن الورقة الامتحانية لامتحان مادة العلوم للصف الثاني الإعدادي 2025 تحتوي علي عدة أسئلة منها:

السؤال الأول : أكمل العبارات الأتية.

السؤال الثاني: ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات.

السؤال الثالث: استخرج الكلمة أو العبارة الغير مناسبة.

السؤال الرابع: اذكر مثال واحد لكل مما يلي.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية

- تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية )المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور.

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