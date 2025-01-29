وزير التعليم: ندعو العالم لدعم مرشح مصر لليونسكو

كتب- أحمد الجندي:

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الدعم الدولي الذي حظي به الدكتور ‏خالد العناني

وزير السياحة والآثار السابق، لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم "اليونسكو"، في هذه المنافسة الرفيعة، حيث أعلنت عدة دول عن ‏تأييدها الرسمي لترشحه، من بينها فرنسا، البرازيل، إسبانيا، إضافةً ‏إلى الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.

وبحسب بيان جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات محاضرة عامة حول تقدم الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار السابق، لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم "اليونسكو".

ونقل وزير التربية والتعليم، رسالة الدكتور خالد ‏العناني التي شدد فيها على أهمية السلام في عالم يواجه ‏تحديات غير مسبوقة، قائلًا "في عالم مشتعل يواجه أزمات ‏عالمية غير مسبوقة، لا يمكننا أن نتوحد إلا من خلال السلام، فهو ‏الضامن الوحيد لحياة متناغمة ومستقبل مزدهر لكل إنسان..دعونا نجتمع معًا لجعل اليونسكو منظمة للجميع، لكل ‏الشعوب، نبني الأمل على أسس من الثقة والاحترام المتبادل"‏‎.

واختتم الوزير محمد عبد اللطيف كلمته بدعوة المجتمع الدولي لدعم ترشيح ‏الدكتور العناني، مؤكدًا أن هذه الفرصة تمثل خطوة نحو ‏مستقبل تتوحد فيه الثقافات عبر قواسمها المشتركة.

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