بعد قليل.. نتيجة صفوف النقل بالقاهرة حتى الصف الثاني الإعدادي

كتب- محمد نصار:

تعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، بعد قليل، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

ومن المقرر إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 - 2025 للصفوف التالية:

نتيجة الصف الثالث الابتدائي.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي.

نتيجة الصف السادس الابتدائي.

نتيجة الصف الأول الإعدادي.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي.

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