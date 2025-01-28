رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي بمحافظة الجيزة 2025 الترم الأول

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن ظهور نتائج الصف الخامس الابتدائي للترم الأول 2025.

وأكد "عطية" على أن النتائج أصبحت متاحة رسميًا على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، مما يتيح للطلاب وأولياء الأمور الحصول عليها بسهولة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2025 الترم الأول:

أتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن النتائج عبر بوابة التعليم الأساسي باستخدام “المساعد الذكي”، وهو تطبيق دردشة إلكتروني مصمم للإجابة عن استفسارات الطلاب وأولياء الأمور. وجاءت الخطوات كالتالي:

- الدخول إلى رابط بوابة التعليم الأساسي بمحافظة الجيزة.

- اختيار التحدث مع “المساعد الذكي”.

- بدء المحادثة واختيار “الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل”.

- تحديد الصف الدراسي (الصف الخامس الابتدائي).

- إدخال الرقم القومي للطالب.

- اختيار وسيلة الدفع المناسبة (فيزا أو كود دفع فوري).

- سداد رسوم الاستعلام الإلكتروني (تتراوح بين 20-30 جنيهًا).

- العودة إلى المحادثة مع المساعد الذكي لاختيار “الاطلاع على النتيجة” بعد إتمام الدفع.

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2025 الترم الأول:

يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الرابط الرسمي لبوابة التعليم الأساسي التابعة لمديرية الجيزة ‏https://www.gizaedu.net/.

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