كتب- أحمد الجندي:

تتصدر أسعار الكتب الخارجية للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2025 اهتمام الطلاب وأولياء الأمور مع اقتراب عودة الدراسة للعام الدراسي 2024-2025.

وقد شهدت أسعار الكتب الخارجية تفاوتًا ملحوظًا في الأسواق المصرية، خاصة لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية، حيث تنوعت الأسعار بين العلامات التجارية الشهيرة مثل "الأضواء"، "سلاح التلميذ"، "المعلم"، و"الأوائل".

أسعار الكتب الخارجية للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2025

ويرصد "مصراوي" نظرة شاملة على أسعار الكتب الخارجية للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2025 وهي:

- لغة عربية المعاصر: 130 جنيهًا.

- كتابة الرياضة الأضواء: 140 جنيهًا.

- علوم سلاح التلميذ: 130 جنيهًا.

- رياضيات سلاح التلميذ: 157 جنيهاً.

- الدرسات الأضواء: 130 جنيهًا.

- المعاصر إنجليزي: 150 جنيهًا.

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