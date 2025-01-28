كتب- أحمد الجندي:

تتصدر أسعار الكتب الخارجية للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025 اهتمام الطلاب وأولياء الأمور مع اقتراب عودة الدراسة للعام الدراسي 2024-2025.

وشهدت أسعار الكتب الخارجية تفاوتًا ملحوظًا في الأسواق المصرية، خاصة لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية، حيث تنوعت الأسعار بين العلامات التجارية الشهيرة مثل "الأضواء"، "سلاح التلميذ"، "المعلم".

أسعار الكتب الخارجية للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025

ويرصد "مصراوي" نظرة شاملة على أسعار الكتب الخارجية للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025 وهي:

- اللغة العربية سلاح التلميذ: 150 جنيهًا.

- الأضواء رياضيات: 140 جنيهًا.

- سلاح التلميذ رياضيات: 157 جنيهاً.

- علوم الأضواء: 130 جنيهًا.

- دراسات سلاح التلميذ: 130 جنيهًا.

- المعاصر إنجليزي: 150 جنيهًا.

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