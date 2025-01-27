ننشر رابط نتائج الصف الاول الإعدادي بالجيزة.. خطوات الاستعلام والتظلمات

كتب- أحمد الجندي:

بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة استعداداتها لإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2025 لصفوف النقل، التي تشمل الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام، بما في ذلك الصف الأول الإعدادي.

وكانت امتحانات الفصل الدراسي الأول قد انتهت يوم الخميس 23 يناير الجاري، بعد استكمال جميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية اختباراتهم، كما تم الانتهاء من تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي بشكل نهائي.

أكدت المديريات التعليمية انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة بكنترولات الامتحانات التي اختتمت يوم 16 يناير الماضي مشيرة إلى أن النتائج سيتم اعتمادها وإعلانها قريبًا عبر المدارس وعبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة على الرابط التالي: اضغط هنا.

طرق الحصول على النتيجة يمكن لأولياء الأمور والطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي من خلال:

زيارة المدرسة التي يتبعها الطالب.

الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة باستخدام الاسم ورقم الجلوس أو الرقم القومي.

حق التظلم على النتائج يُتاح للطلاب في صفوف النقل، بما في ذلك الصف الأول الإعدادي، التقدم بطلب تظلم على النتيجة من خلال المدرسة بعد سداد الرسوم المقررة والحصول على توقيع الإدارة التعليمية. أما طلاب الشهادة الإعدادية، فيتم التظلم من خلال المديرية التعليمية والإدارات التابعة لها كما يتم مراجعة كراسات الإجابة من قبل الكنترول، وفي حال ثبوت وجود درجات مستحقة للطالب، يتم تعديل النتيجة على الفور.

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