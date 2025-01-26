وزير التعليم: الاستماع لمقترحات مديري المدارس خطوة أساسية لتطوير النظام التعليمي

كتب- أحمد الجندي:

أكد الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال لقاء موسع مع 2600 مدير مدرسة للمرحلتين الإعدادية والثانوية من مختلف محافظات الجمهورية، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للاستماع لآراء ومقترحات مديري المدارس بشأن مقترح شهادة البكالوريا المصرية.

يأتي هذا اللقاء في إطار جلسات الحوار المجتمعي الهادفة لمناقشة ملامح النظام الجديد وتعزيز رؤية الوزارة لتطوير العملية التعليمية.

جهود المديرين والمعلمين

أشاد الوزير، في بداية اللقاء، بالجهود الكبيرة التي يبذلها مديرو المدارس والمعلمون على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى نجاحهم في مواجهة تحديات مثل كثافة الفصول وسد العجز في أعداد المعلمين.

وأوضح أن تلك الجهود أسفرت عن انتظام العملية التعليمية في مختلف المدارس بنسبة لا تقل عن 85%، معتبرًا ذلك إنجازًا حقيقيًا يُحسب للمعلمين ومديري المدارس الذين يديرون العملية التعليمية على أرض الواقع.

رؤية الوزارة للتطوير

أكد الوزير، أن الوزارة تسعى لاستكمال رؤيتها في النهوض بالمنظومة التعليمية من خلال وضع حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها.

وأشار إلى أن أحد أهم محاور هذه الرؤية هو الاستماع إلى مديري المدارس كونهم الأقرب للطلاب وأولياء الأمور، ولأنهم مسؤولون عن إدارة التعليم داخل الفصول، مما يجعلهم عنصرًا أساسيًا في تحسين العملية التعليمية.

أهمية الحوار المجتمعي

تضمن اللقاء مناقشة مقترح شهادة البكالوريا المصرية واستعراض آراء مديري المدارس حوله، بهدف ضمان تصميم نظام تعليمي جديد يلبي احتياجات الطلاب ويسهم في رفع جودة التعليم.

وأكد الوزير أن إدارة الفصول وتطوير التعليم داخل المدارس هي الركيزة الأساسية للنجاح، مشددًا على أن القرارات التعليمية تعتمد على خبرة المعلمين ومديري المدارس باعتبارهم الفاعلين الأساسيين في الميدان.

ووجه الوزير الشكر والتقدير لجميع المعلمين ومديري المدارس على التزامهم وإتقانهم العمل، مؤكدًا أن النجاحات المحققة في العملية التعليمية هي ثمرة جهودهم، وأنهم الأبطال الحقيقيون في رحلة تطوير التعليم في مصر.

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