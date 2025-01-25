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استقالة شيرين حمدي من منصبها كمستشارًا لوزير التعليم

06:55 م السبت 25 يناير 2025

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اعتذار شيرين حمدي بالاستمرار في منصبها كمستشار للوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، بالإضافة إلى منصبها كمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

يُذكر أن شيرين حمدي، شغلت هذه المناصب خلال الفترة الماضية، وقدمت جهودًا في الملفات المتعلقة بالعلاقات الدولية والتنسيق داخل الوزارة.

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شيرين حمدي مستشار وزير التعليم محمد عبد اللطيف
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