استقالة شيرين حمدي من منصبها كمستشارًا لوزير التعليم

كتب- أحمد الجندي:

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اعتذار شيرين حمدي بالاستمرار في منصبها كمستشار للوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، بالإضافة إلى منصبها كمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

يُذكر أن شيرين حمدي، شغلت هذه المناصب خلال الفترة الماضية، وقدمت جهودًا في الملفات المتعلقة بالعلاقات الدولية والتنسيق داخل الوزارة.

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