وظائف المدارس اليابانية 2025.. فتح باب التقدم غدا لهذه التخصصات

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية، إبتداءً من الأحد 26 يناير 2025 ولمدة شهر، وذلك عبر الرابط التالي، اضغط هنا. ‏https://ejsadm.moe.gov.eg

وأوضحت الوزارة، في بيان السبت، أن الوظائف المتاح التقدم إليها هي:

- مدير مدرسة.

- وكيل مدرسة.

- معلم رياض أطفال.

- معلم (Math) ابتدائي وإعدادي.

- معلم (Science) ابتدائي وإعدادي.

- معلم لغة عربية ابتدائي وإعدادي.

- معلم لغة إنجليزية ابتدائي وإعدادي.

- معلم لغة فرنسية إعدادي.

- معلم تربية رياضية.

- معلم دراسات اجتماعية ابتدائي وإعدادي.

- معلم تربية بدنية.

- معلم تربية فنية.

- معلم تربية موسيقية.

- معلم غرفة مصادر "أطفال احتياجات خاصة".

- أخصائي نفسي.

- أخصائي اجتماعي.

- أمين مكتبة.

- أمين معمل.

- معلم تكنولوجيا المعلومات ICT.

- دعم فني وإشراف طلابي.

وسيتم التعاقد مع بعض المتقدمين بدءًا من الفصل الثاني للعام الدراسي 2024/2025.

وأشارت الوزارة، إلى أن خطوات التقدم للمعلمين ستكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم وامتحان تحديد مستوي لغة إنجليزية.

وشددت الوزارة، على المتقدمين بضرورة قراءة شروط التقدم المعلنة عبر الموقع الإلكتروني المذكور أعلاه قبل بدء إجراءات التسجيل والالتزام بها، ومن يخالف هذه الشروط يعرض نفسه للاستبعاد نهائيًا ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

كما أكدت أنه لكل متقدم فرصة واحدة فقط للتسجيل ولن يسمح بإعادتها مرة أخرى، بالإضافة إلى التأكد من تفعيل البريد الإلكتروني الشخصي وكتابته بطريقة صحيحة، حيث سيكون أداة التواصل في حالة اجتياز الاختبار وإرسال النتيجة.

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