"التعليم" توجه بتنفيذ خطة للأنشطة الطلابية بإجازة نصف العام 2025

كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن إعداد خطة للأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال إجازة منتصف العام الدراسي 2024-2025.

تتضمن الخطة الأنشطة التالية:

- تنظيم رحلات إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب للمديريات التعليمية التي تسمح الظروف بتنظيم هذه الزيارات، مع التأكيد على توثيق الزيارة وتقديم الصور للإدارة.

فتح المكتبات خلال الإجازة وتنظيم ندوات ومحاضرات في موضوعات متنوعة كالتالي:

- الإدمان والتدخين وأخطارهم.

- الغذاء الصحي.

- الحفاظ على اللياقة البدنية.

- الرياضة وأهميتها.

- الحفاظ على البيئة من التلوث.

- الولاء والانتماء والهوية المصرية.

- العمل التطوعي وأثره الإيجابي على الأفراد والمجتمع.

- التنمر وأثره النفسي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني، أنه وفقًا للميزانية المخصصة لكل مديرية، حيث سيتم تنفيذ معسكرات على مستوى الإدارات والمديريات التعليمية ويستهدف المعسكر الطلاب المتميزين ثقافيًا والفائزين في المسابقات المختلفة، كما سيتم تقسيم الطلاب إلى ورش عمل متنوعة تتناسب مع اهتماماتهم، مع مناقشة موضوعات مثل"أضرار إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، الانتماء والولاء، الجرائم والشائعات الإلكترونية" مع موافاة الإدارة بمكان وتاريخ عقد المعسكر بحد أقصى خلال 3 أيام من تاريخه كما يتم اختيار أفضل الصور التي توضح اشتراك الطلاب في المعسكر.

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