بالأسماء.. حركة تغييرات جديدة في قيادات "تعليم الجيزة"

كتب- أحمد الجندي:

اعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، حركة تنقلات جديدة بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة، بهدف ضخ دماء جديدة وتحقيق تحسينات ملموسة في العملية التعليمية.

تضمنت الحركة تعيين 16 قيادة جديدة بنسبة 38% من القيادات التعليمية، بالإضافة إلى تعديل تكليف 11 قيادة وتجديد تكليف 15 قيادة أخرى، في إطار خطة تدوير وظيفي تهدف إلى تنظيم العمل والارتقاء بمنظومة التعليم.

تفاصيل حركة التنقلات

شملت التعديلات تجديد وتكليف عدد من القيادات، حيث تم تكليف سهير عبد الرحمن مديرًا لإدارة شمال الجيزة التعليمية، وسامي مازن توفيق وكيلًا للإدارة، بالإضافة إلى تكليف أمل علي محمد مديرًا لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، وعبد العزيز أحمد محمد وكيلًا للإدارة.

كما تضمنت الحركة تكليف هالة كمال عباس مديرًا لإدارة الدقي التعليمية، وتجديد تكليف إيمان كمال عبد الرحمن وكيلًا للإدارة، وحنان محمد محمد مديرًا لإدارة العجوزة التعليمية، مع تكليف هدى محمد أحمد وكيلًا للإدارة.

قيادات جديدة للإدارات التعليمية

شملت الحركة أيضًا تكليف عاطف محمد إبراهيم مديرًا لإدارة العمرانية التعليمية، وسعاد محمد محمد وكيلًا للإدارة، كما تم تكليف سهام كمال أحمد مديرًا لإدارة بولاق الدكرور التعليمية، وأحمد سعيد سعد وكيلًا للإدارة، بالإضافة إلى تكليف نجوى محمد عبد المعطي، مديرًا لإدارة الهرم التعليمية، ومحمد صلاح محمود وكيلًا للإدارة.

وشمل القرار تكليف خالد عبد العزيز عبد العال مديرًا لإدارة الوراق التعليمية، وسعيد محمود منجود وكيلًا للإدارة، وتجديد تكليف ياسر سيف النصر مديرًا لإدارة الصف التعليمية، ومحمد كمال ياسين وكيلًا للإدارة.

توجيهات المحافظ للقيادات

وجه محافظ الجيزة بتفعيل القرارات الجديدة فورًا، وإلغاء التكليفات السابقة، مع عودة القيادات الملغى تكليفهم إلى وظائفهم الأصلية طبقًا لصحيفة الأحوال.

كما شدد على القيادات الجديدة بسرعة مباشرة أعمالهم الجديدة، والاستعداد للفصل الدراسي الثاني من خلال متابعة أعمال الصيانة والتجهيزات اللازمة بالمدارس.

وأكد المحافظ، أهمية المرور الدوري على المدارس لضمان الانتهاء من جميع الاستعدادات قبل بدء الدراسة، بهدف خلق بيئة تعليمية مناسبة تسهم في تحسين جودة التعليم بالمحافظة.

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