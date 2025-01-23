وكيل "تعليم الجيزة" يشيد بجهود منظومة التعليم في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

كتب- أحمد الجندي:

أشاد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بالجهود الكبيرة التي بذلتها المنظومة التعليمية خلال امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام، والتي عكست انضباطًا وتنظيمًا دقيقًا يعبر عن روح العمل الجماعي والإخلاص من جميع العاملين بالقطاع التعليمي.

وقدم "عطية"، وفق بيان اليوم، الشكر والتقدير إلى الأجهزة الأمنية، ومديري الإدارات ووكلائهم، ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة، وفريق إدارة المتابعة بالمديرية، وكل من ساهم بجهوده في تنظيم غرفة عمليات امتحانات الشهادة الإعدادية.

وأوضح "عطية" أن الجهود المبذولة هذا العام جسدت معاني العدالة والنزاهة، ووفرت بيئة امتحانية آمنة تضمن مصالح الطلاب وحقهم في تعليم راقٍ.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على أن انتظام الامتحانات وخروجها بصورة مشرفة يعكس التزام العاملين في القطاع بروح المسؤولية، مشيرًا إلى أن رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وحتى عمال المدارس أدوا أدوارهم بكل تفانٍ، مما أظهر مكانة التعليم في مصر بصورة مميزة.

اقرأ أيضًا:

"التعليم": تدريبات لمعلمي أول إعدادي على المناهج المطورة الأربعاء المقبل

خريطة توزيع مناهج المرحلة الابتدائية بالفصل الدراسي الثاني

فتح باب التقدم لمنصب رئيس البعثة التعليمية في جنوب السودان 2025