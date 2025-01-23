"أمهات مصر": صعوبة امتحان الدراسات بالقاهرة والجيزة في اليوم الأخير للشهادة الإعدادية 2025

كتب- أحمد الجندي:

أكدت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد "أمهات مصر للنهوض بالتعليم" وائتلاف أولياء الأمور، أن امتحانات الشهادة الإعدادية اختتمت اليوم بتفاوت ملحوظ في مستوى الصعوبة بين المحافظات، حيث عانى بعض الطلاب من صعوبة الامتحانات، بينما جاءت امتحانات أخرى بمستوى أسهل.

وأوضحت عبير أحمد، في تصريحات صحفية أن امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة تميز بصعوبة ملحوظة، حيث تضمنت الأسئلة صياغات غير مباشرة وطولًا في المحتوى، ما استدعى وقتًا إضافيًا للإجابة، مع الاعتماد بشكل كبير على الحفظ في أقسام التاريخ والجغرافيا.

وأضافت أن طلاب محافظة الجيزة واجهوا نفس الصعوبة في امتحان الدراسات الاجتماعية، إذ وصفه أولياء الأمور والطلاب بأنه طويل وغير مباشر، مع تحديات في بعض الموضوعات مثل "موضوع الصورة".

أما في محافظات أخرى، فكان الوضع مختلفًا، حيث أشار طلاب وأولياء أمور بمحافظة الدقهلية إلى سهولة امتحان اللغة الإنجليزية، وهو نفس الانطباع الذي خرج به الطلاب في الإسكندرية والمنيا.

وفي المقابل، شهدت محافظة الشرقية تباينًا في الآراء حول امتحان مادة العلوم، حيث اعتبره البعض متوسط المستوى، بينما وصفه آخرون بالصعب ويحتاج إلى تركيز ووقت إضافي.

كما أشار طلاب محافظة المنوفية إلى أن امتحان مادة الهندسة جاء طويلًا ومعقدًا، ما زاد من صعوبته.

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