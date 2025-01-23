خبير تربوي يطالب بوضع مقررات عن القيم الأخلاقية لمواجهة العنف بالمدارس

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إنه مع انتشار ظاهرة العنف بالمدارس يجب أن يتم تضمين مناهج تعليمية تهدف إلى ترسيخ القيم الأخلاقية، مثل التسامح، الأمانة، التضحية، التواضع، العدالة، الإيثار، والتفاؤل، في كافة مراحل التعليم حتى المرحلة الثانوية.

وأوضح "شوقي" في تصريحات صحفية له، أن هذه الخطوة تأتي لمواجهة انتشار مظاهر العنف والجرائم الأخلاقية في المجتمع، مثل القتل والسرقة والاغتصاب، مؤكدًا أن تعليم الطلاب القيم الأخلاقية يعد ضروريًا لتعزيز السلوكيات الإيجابية، بدلاً من تركهم دون توجيه أو تعليم، مما قد يؤدي إلى استمرارهم في سلوكيات خاطئة.

وأضاف الخبير التربوي، أن المرحلة الثانوية تمثل فرصة مناسبة لتأثير التعليم الأخلاقي على الطلاب، حيث يمكن تعديل سلوكيات البعض وتعزيز الفضائل لدى الملتزمين مشيراً إلى أن موضوع الأخلاق يدرس في العديد من الفروع العلمية مثل علم النفس والفلسفة والأديان، مشددًا على أن الفضائل الإنسانية لا تختلف بين الثقافات والأديان.

وأكد أن ربط القيم الأخلاقية بالدين يمنحها رسوخًا أكبر لدى الطلاب، مشيرًا إلى ضرورة أن تفكر وزارة التربية والتعليم في آلية وضع مناهج متخصصة بالتربية الأخلاقية.

وأشار الخبير التربوي، إلى أهمية مناقشة ما إذا كان سيتم إدراج مادة التربية الأخلاقية ضمن المجموع الكلي للطلاب، مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق تكافؤ الفرص في الامتحانات مشدداً على أن التربية الأخلاقية يجب أن تقتصر على تعليم القيم الأخلاقية بعيدًا عن المفهوم التقليدي للتربية الدينية.

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