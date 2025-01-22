"التعليم": تدريبات لمعلمي أول إعدادي على المناهج المطورة الأربعاء المقبل

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تدريب معلمي الصف الأول الإعدادي على المناهج المطورة للعام الدراسي 2025، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، استعدادًا لانطلاق الفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت الوزارة، أن التدريبات تشمل المواد الدراسية الأساسية، وهي: الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية، اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، على أن تستمر التدريبات لمدة يومين لكل مادة دراسية وفق جدول زمني محدد.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن التدريب سيتم على فترتين يوميًا، حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا، بينما تبدأ الفترة المسائية من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 2 ظهرًا.

جدول التدريبات

وحددت وزارة التربية والتعليم جدول التدريب لمعلمي الصف الأول الإعدادي كما يلي:

الأربعاء 29 يناير 2025: تدريب مادة العلوم (صباحي) والرياضيات (مسائي).

الخميس 30 يناير 2025: تدريب مادة العلوم (صباحي) والرياضيات (مسائي).

الإثنين 3 فبراير 2025: تدريب مادة اللغة العربية (صباحي) والدراسات الاجتماعية (مسائي).

الثلاثاء 4 فبراير 2025: تدريب مادة اللغة العربية (صباحي) والدراسات الاجتماعية (مسائي).

الأربعاء 5 فبراير 2025: تدريب مادة اللغة الإنجليزية (صباحي).

الخميس 6 فبراير 2025: تدريب مادة اللغة الإنجليزية (صباحي).

وشددت الوزارة على المديريات التعليمية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام المعلمين المستهدفين بحضور التدريبات في مواعيدها، بهدف تأهيلهم للتعامل مع المناهج المطورة وفق أحدث الأساليب التعليمية.

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