خريطة توزيع مناهج المرحلة الابتدائية بالفصل الدراسي الثاني

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خريطة توزيع المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني 2025، المخصصة لطلاب المرحلة الابتدائية من الصف الأول إلى الصف السادس الإبتدائي 2025.

وأشارت الوزارة، إلى أن توزيع المناهج سيشمل شهور فبراير ومارس وأبريل ومايو في المواد الدراسية المختلفة، وهي: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، العلوم، الرياضيات، الدراسات الاجتماعية، التربية الدينية، متعدد التخصصات، المهارات المهنية والفنية، والتربية الموسيقية.

وبحسب الخطة الزمنية المعتمدة من الوزارة، من المقرر أن ينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 8 فبراير 2025 في جميع المدارس والجامعات، على أن تستمر الدراسة حتى مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي.

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