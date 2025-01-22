فتح باب التقدم لمنصب رئيس البعثة التعليمية في جنوب السودان 2025

كتب - أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم لشغل وظيفة رئيس البعثة التعليمية المصرية بجنوب السودان للعام الدراسي المقبل 2025-2026.

ودعت الوزارة، الراغبين من العاملين بديوان عام الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية للتقدم بطلباتهم إلى الإدارة العامة للإعارات الخارجية بديوان الوزارة.

شروط التقديم للوظيفة

أكدت الوزارة على أن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للوظيفة كما يلي:

- أن يكون المتقدم على درجة مدير عام (درجة تخصصية تعليم) أو مدير إدارة (درجة تخصصية تعليم) مع مؤهل عالٍ وإلمام جيد باللغة الإنجليزية.

- ألا يتجاوز عمر المتقدم 56 عامًا بحلول 1 أكتوبر 2025، وفقًا للقرار الوزاري رقم 265 لسنة 2014.

- ألا يكون المتقدم قد تعرض لأي جزاءات خلال السنتين الأخيرتين، وأن تكون تقاريره السنوية في العامين الأخيرين بتقديري "كفء" أو "امتياز".

- امتلاك خبرة في النواحي المالية والإدارية والدبلوماسية، بالإضافة إلى القدرة على حل المشكلات وإدارة الأزمات.

المستندات المطلوبة للتقديم

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلي أنه يتعين على المتقدم إرفاق المستندات التالية بطلبه تتضمن صحيفة أحوال معتمدة من شئون العاملين تتضمن:

- الاسم وتاريخ الميلاد.

- تاريخ بداية العمل في مجال التعليم.

- الوظيفة الحالية وتاريخ شغلها.

- المؤهلات الدراسية وتاريخ الحصول عليها.

- تفاصيل الإعارات السابقة والإجازات الخارجية إن وجدت.

- الجزاءات (إن وجدت) وتاريخ محوها.

- التقييم السنوي لعام 2023 و2024.

- العنوان ورقم الهاتف المحمول وتليفون العمل.

- شهادة طبية معتمدة تفيد بخلوه من الأمراض وصلاحيتها للعمل بالخارج.

فترة التقديم

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فترة التقديم لوظيفة رئيس البعثة التعليمية المصرية بجنوب السودان للعام الدراسي المقبل 2025/2026 حيث أن التقديم سيكون متاحاً فى الفترة من 26 يناير 2025 وحتى 6 فبراير 2025 كما تُقدم الطلبات باليد إلى إدارة الإعارات الخارجية بديوان عام وزارة التربية والتعليم في العاصمة الإدارية الجديدة.

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