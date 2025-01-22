طالبة تُصيب زميلتها بـ40 غرزة أمام مدرسة سرايا القبة.. ما السبب؟

كتب- أحمد الجندي:

شهدت منطقة الزيتون واقعةَ اعتداء عنيف بين طالبتَين أمام مدرسة سرايا القبة الإعدادية؛ حيث بدأت بمشادة كلامية بسبب التنمر والسخرية، وتطورت إلى مشاجرة أسفرت عن إصابة طالبة بجروح بالغة في الوجه استدعت 40 غرزة لعلاجها.

وأوضحت التحقيقات أن الطالبة المعتدية استخدمت قطعةَ زجاج خلال الشجار؛ ما تسبب في إصابة زميلتها بجروح عميقة.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الحادث وقع خارج أسوار المدرسة وقبل بدء الامتحان؛ مما يعفي المدرسة من المسؤولية عن الواقعة.

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه تم نقل الطالبة المصابة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تتولى الجهات الأمنية التحقيق في الحادث؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمة.

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