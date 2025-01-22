خبير تربوي يعلق على إضافة الدين للمجموع: الحوار المجتمعي مهم بشأن هذه القضية

كتب - أحمد الجندي:

قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن هناك عدة ملاحظات بشأن تصريح وزير التربية والتعليم حول تصحيح امتحان مادة التربية الدينية إلكترونيًا بعد إدراجها ضمن مجموع الثانوية العامة.

وأشار "شوقي" في بيان، إلى ضرورة استكمال الحوار المجتمعي حول نظام البكالوريا قبل اتخاذ قرارات مصيرية كهذه، لا سيما وأن هذه القضية أثارت جدلًا كبيرًا في وقت سابق.

وتساءل شوقي عما إذا كان التحدي الأساسي يكمن في نظام التصحيح الإلكتروني ذاته أو في اختلاف نماذج الامتحانات واحتمالية غياب التكافؤ بينها.

ولفت إلى أن تعدد النماذج يثير قلق الطلاب وأولياء الأمور، خصوصًا في سنة حاسمة مثل الصف الثالث الثانوي.

وأضاف الخبير التربوي أن امتحانات الثانوية العامة غالبًا ما تتضمن أسئلة تعتمد على معلومات مكتسبة من السنوات السابقة. وهو ما يثير التساؤل بشأن امتحان التربية الدينية: هل سيقتصر على المنهج الحالي فقط أم سيشمل محتويات من أعوام دراسية سابقة؟

كما أعرب عن استغرابه من تخصيص 100 درجة لمادة التربية الدينية، مما يجعلها تتساوى مع مواد تخصصية كالفيزياء والكيمياء والرياضيات، وهو ما قد يثير الجدل حول عدالة التقييم.

وأوضح شوقي أنه لا جديد في تطبيق التصحيح الإلكتروني للمادة، حيث بدأ العمل به منذ عام 2021. لكنه تساءل عن كيفية تصحيح الأسئلة المقالية إلكترونيًا، خاصة أن المادة تتطلب استشهادات دقيقة بالآيات القرآنية.

وأكد الخبير التربوي على ضرورة انتظار نتائج الحوار المجتمعي واستشارة المتخصصين في المناهج والتقويم التربوي قبل تنفيذ أي تغييرات لضمان اتخاذ قرارات مدروسة تخدم العملية التعليمية.