قبل عقده غدًا.. ننشر نماذج امتحان مادة العلوم للصف الثالث الإعدادي 2025

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وزير التعليم: لا يمكن أن يكون هناك امتحان وحيد يحدد مصير الطالب

كتب - أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نماذج امتحانات مادة العلوم للصف الثالث الإعدادي لعام 2025، حيث يُعقد امتحان مادة العلوم للصف الثالث الإعدادي 2025 بمحافظة القاهرة يوم الأربعاء الموافق 22 يناير.

تفاصيل نموذج امتحان مادة العلوم للصف الثالث الإعدادي 2025

أوضحت الوزارة أن الورقة الامتحانية تشمل مجموعة متنوعة من الأسئلة، من بينها:

السؤال الأول: أكمل العبارات الآتية.

السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أو (✗) أمام العبارات الصحيحة والخاطئة.

السؤال الثالث: استخرج الكلمة أو العبارة غير المناسبة.

السؤال الرابع: صَوِّب ما تحته خط.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة العلوم للصف الثالث الإعدادي 2025

- تُصاغ أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- توزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة بما يتناسب مع الوزن النسبي لها في المقرر.

- تغطي الأسئلة مستويات صعوبة مختلفة لتمييز مستويات التحصيل الدراسي بين الطلاب.

- تتدرج الأسئلة من السهل إلى الأصعب لضمان التنوع والإنصاف.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تُصاغ الأسئلة بصياغة واضحة ومحددة لتجنب أي التباس.

- تحتوي الورقة الامتحانية على البيانات الأساسية مثل: المرحلة، الصف، المادة، الزمن، الدرجة، الفصل الدراسي.

- يُراعى تنسيق الورقة الامتحانية بعناية لضمان وضوحها، من حيث حجم الخط، نوع الخط، والمسافات بين السطور.

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