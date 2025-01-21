طلاب إعدادي يشكون صعوبةَ "العلوم": حاسبوا المسؤولين عن إعداد الامتحان

كتب- أحمد الجندي:

أثارَ امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية بمحافظتَي دمياط والدقهلية حالةً من الجدل بين الطلاب؛ حيث وصف العديد منهم الامتحان بالصعوبة والتعقيد، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن إعداد الامتحان.

محافظة دمياط

عبَّرت الطالبة ميرفانا علي، من محافظة دمياط، عبر "فيسبوك"، عن استيائها، قائلةً: "الامتحان تعجيزي ولا يمت بصلة للنماذج الوزارية أو امتحانات الأعوام السابقة، والشخص الذي وضعه يجب أن يُحاسب قانونيًّا؛ خصوصًا أنه لم يتم توفير نموذج إجابة حتى بعد مرور نصف الساعة على الامتحان".

وأضافت هدير الأمير: "الامتحان سيئ جدًّا، ومن وضعه يجب أن يتحمل المسؤولية".

وقالت سما مصبح، إن الامتحان "ثقيل جدًّا وصعب".

محافظة الدقهلية

وقالت رودينا دويدر، من محافظة الدقهلية، إن "الامتحان صعب وكفاية كده"، وأضافت طالبة أخرى: "نسيت معنى الامتحانات السهلة".

وأكدت الطالبة رحاب إسماعيل أن "الامتحان كان طويلًا وثقيلًا جدًّا".

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