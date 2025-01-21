وزير التعليم يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية لطلاب مستشفى 57357

كتب- أحمد الجندي:

أجرى محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اتصالًا هاتفيًا مع سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، خلال زيارته لمستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، وذلك لمتابعة سير امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية داخل المستشفى والاطمئنان على صحتهم وظروفهم التعليمية.

وبحسب بيان، رافق " عطية" في الزيارة سحر مصطفى، مدير الشؤون التنفيذية في مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأوضح "عطية" أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب الذين يؤدون امتحاناتهم في المستشفى، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل لهؤلاء الطلاب الأبطال.

ومن جانبه، أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الحازمة خلال سير الامتحانات، وذلك في إطار سعيها لضمان نزاهة وشفافية العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب،

وأوضحت المديرية أنه فرق الرقابة تمكنت من ضبط 3 حالات غش باستخدام الهواتف المحمولة أثناء الامتحانات مشيرة إلى أنه تم إلغاء المادة الدراسية للطلاب المخالفين، تطبيقًا للقرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018، مع التأكيد على أن استخدام الهاتف المحمول يؤدي إلى إلغاء العام الدراسي بالكامل واعتبار الطالب راسبًا.

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