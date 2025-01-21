تعليم الجيزة: استبعاد 3 رؤساء لجان و20 ملاحظا وتحويلهم للشئون القانونية

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الحازمة خلال سير الامتحانات، وذلك في إطار سعيها لضمان نزاهة وشفافية العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأوضحت المديرية أن فرق الرقابة تمكنت من ضبط 3 حالات غش باستخدام الهواتف المحمولة أثناء الامتحانات مشيرة إلى أنه تم إلغاء المادة الدراسية للطلاب المخالفين، تطبيقًا للقرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018، مع التأكيد على أن استخدام الهاتف المحمول يؤدي إلى إلغاء العام الدراسي بالكامل واعتبار الطالب راسبًا.

وأشارت المديرية إلى إحالة أحد الملاحظين إلى النيابة العامة بعد ثبوت تصويره ورقة الامتحان ونشرها، في مخالفة صريحة للوائح المنظمة للعملية الامتحانية.

إجراءات ضد رؤساء لجان وملاحظين

كما تقرر استبعاد 3 رؤساء لجان وتحويلهم إلى الشئون القانونية بسبب تقصيرهم في أداء واجباتهم، بالإضافة إلى ذلك، تم استبعاد عشرين ملاحظًا لحيازتهم هواتف محمولة داخل اللجان، وتحويلهم للشئون القانونية رغم عدم استخدامهم لهذه الهواتف.

وأكدت المديرية على ضرورة التزام جميع العاملين باللوائح والتعليمات لضمان سير الامتحانات بشكل نزيه ومنظم مناشدة الطلاب وأولياء الأمور بالتعاون لضمان توفير بيئة امتحانية آمنة.

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