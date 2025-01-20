قبل عقده غدًا .. ننشر نماذج امتحان مادة الجبر والإحصاء للصف الثالث الإعدادي 2025

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نماذج امتحانات مادة الجبر والاحصاء للصف الثالث الإعدادي 2025، حيث يعقد امتحان مادة الجبر والاحصاء للصف الثالث الإعدادي 2025 بالقاهرة يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير.

شكل نموذج امتحان مادة الجبر والاحصاء للصف الثالث الإعدادي 2025

وأوضحت الوزارة، أن الورقة الامتحانية لامتحان مادة الجبر والاحصاء للصف الثالث الإعدادي 2025 تغطي الأسئلة فيها مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة الجبر والإحصاء للصف الثالث الإعدادي 2025

- تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.

- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور.

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