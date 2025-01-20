"فور إعلانها".. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025 بالقاهرة والجيزة

الصف الاول الاعدادي

كتب- أحمد الجندي:

ينتظر طلاب الصف الأول الإعدادي وأولياء أمورهم بفارغ الصبر موعد الإعلان عن نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025، خاصة في ظل الترقب الكبير والبحث المستمر.

كما أنه لم يتم تحديد موعد رسمي لإعلان النتائج في جميع المحافظات، لكن من المتوقع ظهورها خلال الأيام المقبلة، فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، يليها اعتمادها رسميًا من مديريات التربية والتعليم.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025 برقم الجلوس والاسم

روابط الاستعلام عن النتائج حسب المحافظة

• محافظة القاهرة: يمكن الدخول إلى موقع التعليم الأساسي عبر الرابط اضغط هنا

• محافظة الجيزة: يمكن الاستعلام عن النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة من خلال الرابط (اضغط هنا)

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة بسهولة عبر الخطوات التالية:

زيارة بوابة التعليم الأساسي حسب المحافظة

-اختيار قسم “نتائج صفوف النقل”.

-تحديد المرحلة الإعدادية.

-اختيار الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025.

-تحديد الصف الأول الإعدادي.

- إدخال رقم الجلوس والضغط على زر “استعلام” لعرض النتيجة.

و يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025 من خلال الطرق التالية:

• كشوف النتائج التي تُعلق داخل المدارس.

• الموقع الرسمي للمحافظة أو مديريات التربية والتعليم.

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