إجابات أسئلة امتحان العربي التي حيرت طلاب الشهادة الإعدادية

كتب- أحمد الجندي:

كشف وليد رجب، مدرس أول لغة عربية، عن إجابات بعض الأسئلة التي أثارت حيرة طلاب الشهادة الإعدادية في امتحان اللغة العربية لعام 2025، والذي أُجري اليوم.

وأوضح "رجب" في تصريحات لموقع "مصراوي" أن الإجابات الصحيحة لعدد من الأسئلة جاءت كالتالي:

مرادف كلمة "حسام" هو: سيف.

مفرد كلمة "طوابق" هو: طابق.

مرادف كلمة "تتوقي" هو: تخشى.

مرادف كلمة "تقويتها" هو: دعمها.

وجاءت هذه التوضيحات بعد أن أعرب عدد من أولياء الأمور عن صعوبة بعض الأسئلة وتأثيرها على أداء الطلاب خلال الامتحان.

تأجيل امتحان الدين للشهادة الإعدادية بالقاهرة لهذا السبب

أعلن مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل امتحان مادة التربية الدينية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة إلى يوم الخميس المقبل، الموافق 23 يناير 2025.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أن قرار التأجيل جاء نتيجة مشكلة في طباعة أوراق الامتحانات، نافياً صحة الشائعات التي ترددت حول تسريب الأسئلة.



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