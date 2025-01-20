وزير التعليم من داخل مدرسة "كابيتال الدولية": سنتعامل بحزم ضد المخالفات (صور)

كتب - أحمد الجندي:

أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، زيارة مفاجئة للمدرسة الخاصة الدولية التي شهدت واقعة التعدي على طالبة؛ للوقوف على الإجراءات والآليات التي تم اتخاذها في المدرسة من أجل الحفاظ على بيئة تعليمية صحية وآمنة تضمن حقوق الطلاب وترسخ ثقافة الاحترام والقيم.

وبحسب بيان، رافق الوزير خلال الزيارة الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والأستاذ هشام جعفر، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص.

وتفقد الوزير المدرسة لمتابعة انتظام المنظومة التعليمية بها، والتأكد من التزام الطلاب، مشددًا على ضرورة الالتزام بلائحة الانضباط المدرسي وتطبيقها على جميع الطلاب بحسم ودون استثناء.

ووجه عبد اللطيف بحصر أعداد المعلمين والمشرفين وأفراد الأمن ومتابعة أدائهم، فضلًا عن متابعة تواجد المشرفين وزيادة أعدادهم بكل دور، وفي الأماكن ذات الكثافة، وفترات الراحة، وفي الملاعب، وعند دخول وخروج الطلاب.

وأشار الوزير إلى أن وزارة التربية والتعليم ستتعامل بحزم وحسم مع أي واقعة تخالف قواعد المنظومة التعليمية داخل المدارس، سواء كانت خاصة أو حكومية، مضيفًا أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تستهدف تحقيق الانضباط الكامل داخل المدرسة، بما يحافظ على الطلاب وسير العملية التعليمية.

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