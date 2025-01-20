بعد التعدي على الطالبة.. زيارة مفاجئة لوزير التربية والتعليم لمدرسة كابيتال الدولية

كتب- محمد فتحي:

أجرى محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، زيارة مفاجئة لمدرسة كابيتال الدولية، صاحبة واقعة طالبة التجمع "كرمه"، إذ تفقد بعض فصول المدرسة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تم بإرسال لجنة للتحقيق في واقعة التعدي على طالبة بمدرسة خاصة دولية بالقاهرة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المسئولين عنها.

وصرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزير محمد عبد اللطيف، أكد أن تعامل الوزارة مع مثل هذه الظواهر سيكون صارمًا ودون تهاون، وهناك آليات واضحة للتعامل مع أي تجاوزات من أجل الحفاظ على بيئة تعليمية صحية وآمنة تضمن حقوق جميع الطلاب وتؤسس لثقافة الاحترام والقيم إيجابية.