"أمهات مصر" عن مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا": الدولة حريصة على صحة الطلاب

كتب- أحمد الجندي:

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، إن مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" والتي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، تؤكد حرص الدولة على صحة عيون الطلاب.

وأضافت "أحمد" في تصريحات صحفية، أن الكشف والفحص المبكر للمشاكل البصرية في غاية الأهمية، حفاظًا على عيون طلابنا، مناشدة أولياء الأمور ضرورة توعية أبنائهم للحفاظ على نظرهم والكشف المبكر، في ظل هذه المبادرات القومية التي تخفف العبء عن أولياء الأمور وتحرص على صحة الطلاب.

وفي سياق متصل، تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، أعمال مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا"، بمدرسة مصطفى عبد الرحمن بقرية فيشا سليم بمحافظة الغربية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

اقرأ أيضًا:

"التعليم" تعلن موعد امتحانات الثانوية العامة 2025.. والشهادة الإعدادية

"التعليم" تحدد مواعيد ورسوم الامتحانات للطلاب المصريين بالخارج 2025

موعد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية "الدور الثاني" 2025