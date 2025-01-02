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"التعليم" تستهدف 420 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول 2030 لاستيعاب 130 ألف طالب

03:04 م الخميس 02 يناير 2025

وزارة التربية والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحقيق تقدم كبير في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث تعمل حاليًا 79 مدرسة في 22 محافظة، منها 25 مدرسة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، تماشيًا مع رؤية الدولة للتحول الرقمي.

وأوضحت الوزارة، في حصادها عن عام 2024، أنه تم توقيع بروتوكول لإنشاء 81 مدرسة تكنولوجية تطبيقية إضافية حتى الآن، كما أن هناك هدفًا للوصول إلى 420 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بحلول عام 2030، لاستيعاب نحو 130 ألف طالب.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه التحق 40 ألف طلب بالمدارس التكنولوجية التطبيقية للعام الدراسي 2024/2025، كما تعمل الوزارة على استحداث تخصصات جديدة وفقًا لمتطلبات سوق العمل، حيث تم اعتماد 100 إطار برنامج لتخصصات المدارس التكنولوجية التطبيقية، وجارٍ إعداد 20 إطارًا تخصصيًا.

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