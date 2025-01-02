"المهن التعليمية" تنظم 11 دورة تدريبية حول استراتيجيات الأمن القومي خلال يناير وفبراير 2025

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية، عن تنظيم 11 دورة تدريبية خلال شهري يناير وفبراير 2025، بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.

وأكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن النقابة تولي أهمية خاصة لتطوير كفاءة المعلمين، مشيرًا إلى أن الدورات التدريبية السابقة حققت نجاحًا كبيرًا وأسهمت في تمكين المعلمين من مواجهة الشائعات ونقل المعرفة إلى طلابهم.

تُعقد الدورات في محافظات عدة تشمل الإسكندرية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والأقصر، وأسوان، وقنا، والمنيا، وبني سويف، والشرقية، وشمال سيناء، مستغلة فترة إجازة منتصف العام لتلبية رغبات المعلمين في تلك المناطق.

جدير بالذكر أن هذه الدورات تهدف، إلى رفع وعي المعلمين وتعزيز قدراتهم في استراتيجيات الأمن القومي، وأساليب التفكير، وصناعة القرار، والتعامل مع الأزمات والتفاوض، مع التركيز على أثر التطور التكنولوجي على الأمن القومي.

اقرأ أيضًا:

"التعليم" تعلن موعد امتحانات الثانوية العامة 2025.. والشهادة الإعدادية

"التعليم" تحدد مواعيد ورسوم الامتحانات للطلاب المصريين بالخارج 2025

موعد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية "الدور الثاني" 2025