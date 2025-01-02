"التعليم": اختبار مسحي للقراءة والكتابة لطلاب الصفوف الأولى نهاية العام الدراسي

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجراء اختبار مسحي لمهارات القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الأولى الصفين الأول والثاني الابتدائي نهاية العام الدراسي الحالي 2024-2025.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتي بناءً على توصيات الإدارة المركزية لتطوير المناهج بالتعاون مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بالانتهاء من مراجعة أداة الفحص للتعرف على الطلاب المتعثرين في قراءة اللغة العربية في الصف الثاني الابتدائي.

وأِشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن الإدارة المركزية لتطوير المناهج تقوم بإعداد المواد العلاجية التي سيتم تدريب المعلمين عليها ليقوموا بتقديمها للطلاب في الفصل الدراسي الأول 2025.

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