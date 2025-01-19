خبير تربوي: إعادة ضبط هيكل البكالوريا الأدبية ضرورة لتحقيق أهداف التعليم

كتب- أحمد الجندي:

أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أنه من الضروري إعادة النظر في نظام البكالوريا الجديد الشعبة الأدبية، مشيرًا إلى أهمية تحقيق توازن بين مصلحة الطلاب وتكوينهم المعرفي والوجداني والسلوكي على المدى البعيد.

ضرورة إعادة الهيكلة

وأوضح " شوقي" فى تصريحات صحفية له، أن النظام التعليمي للثانوية العامة لا يمكن أن يستمر بوضعه الحالي رغم التعديلات الأخيرة، حيث أشار إلى أن لها تأثيرات إيجابية على الطلاب وأولياء الأمور، لكنها تحمل مخاطر على تكوين شخصية الطالب.

مراجعة المقررات الدراسية

وأضاف الخبير التربوي، أن نظام البكالوريا رغم مميزاته، يحتاج إلى إعادة ضبط علمي لهياكل المقررات الدراسية بدلًا من الاكتفاء بآراء شخصية غير مبنية على دراسات متعمقة مشيراً إلي أن اقتباس نظم التعليم الناجحة من الدول المتقدمة ليس ضمانًا لنجاحها في مصر بسبب اختلاف الظروف مثل إعداد المعلمين، المناهج، نظم التقويم، والبنية التحتية.

توزيع المقررات وفق قدرات الطلاب

وشدد "شوقي " على أن توزيع المقررات يجب أن يراعي قدرات الطلاب العقلية، مشيرًا إلى أن طالب العلوم والهندسة قد يجد صعوبة في دراسة التاريخ، بينما طالب الأدبي قد يعاني من دراسة الرياضيات والإحصاء.

أهمية اللغات والمقررات الأساسية

ودعا الخبير التربوي إلى تدريس اللغات الثلاث (العربية، والأجنبية الأولى والثانية) في جميع صفوف المرحلة الثانوية، لافتًا إلى أن ممارسة اللغة على مدار سنوات طويلة هو السبيل الوحيد لإتقانها مؤكداً على ضرورة تدريس التاريخ والجغرافيا لطلاب الأدبي في الصفين الثاني والثالث الثانوي، نظرًا لأهميتها في بناء الهوية والانتماء.

دور الفلسفة وعلم النفس

وأشار "شوقي" إلى أن المواد الفلسفية والنفسية تمثل جوهر الشعبة الأدبية، وأن دراستها لفترة قصيرة لا تكفي لتحقيق أهدافها، مثل تقليل العنف وتنمية التفكير النقدي.

تحديث المناهج

وطالب الخبير التربوي بتحديث المقررات الدراسية الأساسية ووضع مواد تتماشى مع متطلبات المستقبل، مع ضرورة التخطيط العلمي المدروس عند تطبيق فكرة الاختيار بين المواد المتشابهة لتلبية احتياجات الطلاب وتحقيق جودة التعليم.

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