"التعليم": اليوم إجازة رسمية من امتحانات الشهادة الإعدادية بكافة المحافظات

كتب- أحمد الجندي:

يحصل طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم الأحد على إجازة من امتحانات الفصل الدراسي الأول.

يأتي ذلك بالتزامن مع احتفال المسحيين بعيد الغطاس، حيث راعت المديريات التعليمية أثناء وضع جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثالث الاعدادي بأن يكون يوم 19 يناير، إجازة من الامتحانات وفق توجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعدم عقد امتحانات أيام 6-7-8-19 يناير الجارى.

وبدأ طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت 18 يناير، حيث يؤدى قرابة مليون و200 ألف طالب تقييمات الترم الأول فى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية والعلوم والدراسات الاجتماعية والرياضيات.

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