كارثة أخلاقية.. خناقة طالبات التجمع تثير استياء أولياء الأمور

كتب- أحمد الجندي:

أعربت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، عن استيائها الشديد من تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مشاجرة بين طالبات في إحدى المدارس الدولية بالتجمع الخامس.

وأوضحت "الحزاوي"، أن الفيديو أثار غضبًا واسعًا بين أولياء الأمور، الذين وصفوا الواقعة بأنها “كارثة أخلاقية” تستدعي تدخلًا عاجلًا من وزارة التربية والتعليم باتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وأكدت الحزاوي على ضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب، مشيرة إلى أن العنف في المدارس أصبح ظاهرة تحتاج إلى معالجة جادة.

وشددت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر على أهمية وجود إشراف دائم داخل الفصول وخارجها، وتطبيق إجراءات تأديبية حازمة ضد السلوكيات غير المنضبطة، مؤكدة أن غياب العقاب يؤدي إلى تكرار مثل هذه الأفعال.

كما دعت الحزاوي، إلى تعزيز الوعي بين الطلاب من خلال تنظيم ندوات تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية ونبذ العنف، مع التركيز على دور الأسرة في متابعة سلوكيات الأبناء. وأشارت إلى أن انشغال الأسرة بتوفير الاحتياجات المادية فقط أدى إلى تراجع الدور التربوي والرقابي.

وأثنت الحزاوي على استجابة وزارة التربية والتعليم السريعة بإرسال لجنة للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المسؤولين عنها.

وفي تفاصيل الحادثة، كشفت التحريات الأمنية أن طالبة بالمرحلة الابتدائية تعرضت للاعتداء بالضرب والسب من قبل طالبتين في المرحلة الثانوية داخل المدرسة، ما أسفر عن إصابتها بكسور وكدمات في الوجه، ونُقلت على إثرها إلى المستشفى.

ولا تزال الأجهزة الأمنية تحقق في الواقعة لكشف ملابساتها، وسط مطالبات من أولياء الأمور بضرورة تشديد الرقابة داخل المدارس لحماية الطلاب وضمان سلامتهم.

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