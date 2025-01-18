وقت إضافي للطلاب.. "تعليم الجيزة" تكشف سبب تأخر وصول أسئلة امتحان العربي

كتب- أحمد الجندي:

كشف سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تفاصيل تأخر وصول أسئلة امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية، إلى لجنة مدرسة الرؤية بالعمرانية، حيث وصلت الأسئلة بعد بدء اللجنة بنحو نصف ساعة.

وأوضح "عطية"، في تصريح إلى مصراوي، السبت، أنه تم منح الطلاب وقتًا إضافيًا مدته 45 دقيقة بدلًا من النصف ساعة تأخير، حرصًا على مصلحة الطلاب وحقوقهم في الوقت الكافي للإجابة.

وأشار إلى أن تأخر نقل الأسئلة جاء نتيجة ازدحام مروري بسبب مرورها عبر أحد الأسواق، مما تسبب في تأخرها عن الموعد المقرر.

وأكد مدير التربية والتعليم بالجيزة، أنه تفقد اللجنة وأصر على منح الوقت الإضافي لجميع الطلاب، حتى وإن كان بعضهم قد انتهى من الإجابة.

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