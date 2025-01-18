أول إجراء من التعليم على فيديو الغش بامتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية

كتب-أحمد الجندي:

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو، ظهر خلاله عدد من أولياء الأمور ينادون على أبنائهم أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية في إحدى مدارس محافظة المنوفية، بهدف تزويدهم بالإجابات من خارج أسوار المدرسة.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن الواقعة حدثت خارج أسوار المدرسة، حيث كانت الأمهات ينادين على الطلاب لتوصيل الإجابات.

وأوضح المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، أنه تم إبلاغ الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الواقعة، مشددًا على أن الحادثة لا تقع ضمن نطاق مسؤولية المدرسة كونها جرت خارج أسوارها.

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