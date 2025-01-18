جمع "سيد".. سؤال متداول بامتحان العربي للشهادة الإعدادية 2025

كتب- أحمد الجندي:

انطلقت، اليوم السبت، امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 بجميع محافظات الجمهورية، وفقًا للجداول المعلنة من المديريات التعليمية، وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأولياء الأمور.

وشهد امتحان اللغة العربية بمحافظة الإسكندرية سؤالًا حول جمع كلمة "سيد" في إطار سؤال القراءة، حيث وردت الكلمة في جملة: "أنت سيد قرارك".

وجاءت الخيارات: "أسواد، أسيد، سيدات، أسياد"، وكانت الإجابة الصحيحة لغويًا هي "أسياد".

ويواصل الطلاب أداء امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع المواد المقررة، وسط اهتمام من المديريات التعليمية بتوفير الأجواء المناسبة لضمان سير الامتحانات بانتظام.

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