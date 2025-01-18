انطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية 2025

كتب- أحمد الجندي:

انطلقت امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية 2025 والتي ستستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير الجاري.

تعليمات مهمة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025

وأكدت المديريات، على أنه لا يجوز لمدير المدرسة التوقيع على أي اعتذار لأي منتدب لأعمال الشهادة الإعدادية إلا في حالة الحرمان من أعمال الامتحانات أو وجود مانع قانوني من المشاركة في أعمال الامتحانات .

وشددت المديريات، على التوقيع بالعلم على كشوف الانتدابات لأعمال الامتحانات فور وصولها للمدرسة وسرعة إرساله صورة بعد التوقيع إلى لجنة الإدارة أو الإدارة التابع لها ويتحمل مدير المدرسة مسؤولية توقيع جميع المنتدبين وإرسال كشف بعد التوقيع منعا لتعطيل العمل وتعطيل انتظام الامتحانات المركز الإعلامي للشهادة الإعدادية.

وأشارت المديريات التعليمية، إلي عدم تمكين أي منتدب للشهادة الإعدادية من التوقيع بدفتر الحضور والانصراف حيث أنه أثناء اللجنة لا يعتبر على قوة المدرسة وجميع تعاملاته وتوقيعه يكون في اللجنة المنتدب إليها.

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