"تعليم الجيزة" تكشف استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025

كتب- أحمد الجندي:

أكد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة وانضباط الامتحانات في لجان الشهادة الإعدادية.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها في عدد من مدارس إدارات شمال الجيزة والعجوزة، للتأكد من جاهزية المدارس وتهيئة بيئة ملائمة للطلاب.

تفقد لجان الامتحانات والتأكد من الجاهزية

شملت الجولة زيارات إلى لجان ومدارس علي خالد علي عبد العزيز، و مدرسة أحمد زويل الإعدادية بنات، ومدرسة طه حسين، بإدارة شمال الجيزة، بالإضافة إلى مدرسة القومية بالعجوزة، و مدرسة الأورمان الإعدادية الثانوية بنات، و مدرسة النصر بإدارة العجوزة.

وخلال الجولة، أصدر "عطية" توجيهات صارمة لضمان الاستعداد الأمثل، تضمنت تعليق دليل اللجان وجداول الامتحانات بشكل واضح، وإزالة أي عقبات أو رواسب تعيق حركة الطلاب، وتلبية احتياجات المدارس بشكل فوري.

ضوابط صارمة للحفاظ على نزاهة الامتحانات

حرص "عطية" على التأكيد على عدة إجراءات لضمان نزاهة الامتحانات، منها:

- منع الهواتف المحمولة: حظر اصطحاب أي أجهزة إلكترونية أو هواتف محمولة داخل اللجان، سواء للطلاب أو الملاحظين.

- الالتزام بالمواعيد: شدد على ضرورة تواجد الطلاب قبل الامتحان بوقت كافٍ، مع منع دخول المتأخرين بعد الساعة 9:15 صباحًا.

- تحرير الاستمارات: السماح لطلاب المنازل الذين لم يحرروا استماراتهم بالدخول في اليوم الأول فقط، مع إلزامهم باستكمالها قبل اليوم الثاني.

تطبيق قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات

أكد وكيل تعليم الجيزة على تطبيق صارم لقانون 205 لسنة 2020 الخاص بمكافحة الإخلال بالامتحانات، والذي ينص على:

-السجن من سنتين إلى سبع سنوات، وغرامة تتراوح بين 100 و200 ألف جنيه لكل من يروج أسئلة الامتحانات بقصد الغش.

- حرمان الطلاب الذين يرتكبون الغش أو الشروع فيه من الامتحانات لدورين متتاليين.

-غرامة بين 5 و10 آلاف جنيه لحيازة أي أجهزة اتصال أو تقنية حديثة داخل اللجان بقصد الغش، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.

اختتم "عطية" الجولة برسالة حازمة أكد فيها أن الامتحانات تمثل انعكاسًا لنزاهة النظام التعليمي، وأنه لن يُسمح بأي تجاوزات تمس انضباطها، مشددًا على أن الالتزام مسؤولية جماعية، والطلاب أمانة يجب الحفاظ عليها.

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