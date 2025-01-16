جدول امتحانات نصف العام للصف الثالث الإعدادي 2025 بمدارس الجيزة

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جدول امتحانات نصف العام للصف الثالث الإعدادي 2025، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت المقبل 18 يناير وتنتهي الخميس 23 يناير 2025.

جدول امتحانات نصف العام للصف الثالث الإعدادي 2025 بالجيزة

أوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن جدول امتحانات نصف العام للصف الثالث الإعدادي 2025 بالجيزة كالتالي:

- السبت 18 يناير: اللغة العربية والخط والتربية الدينية.

- الاثنين 20 يناير: الجبر والإحصاء والهندسة.

- الثلاثاء 21 يناير: اللغة الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الأربعاء 22 يناير: العلوم والتربية الفنية.

الخميس 23 يناير: الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية.

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