موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 والفئات المسموح لها بأداء الاختبارات

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الأول ليكون اعتبارًا من السبت 14 يونيو 2025، على أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني من يوم السبت الموافق 16 أغسطس .

كما حددت، الوزارة، الفئات المسموح لها بأداء امتحانات الثانوية العامة 2025، وهي:

- المقيدون بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2024/2025 المنقولين من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية والأدبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية والخاصة التي تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها، ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة لمعاملته كطالب منتظم.

- الناجحون في الصف الثاني الثانوي بالعام الدراسي 2012/2013 بداية تطبيق النظام الحديث وما بعده داخل مصر أو من دول عربية وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها، ولم يتقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوي، عليهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة لبحث حالتهم عن الأعوام التي لم يتقدموا فيها للامتحان.

- الطلاب الذين تم إسقاط قيدهم بعد ثبوت العذر القهري وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 237 لسنة 2004 بشأن تنظيم قبول أعذار غياب طلاب التعليم الثانوي العام وتعديلاته (ولا يحتسب هذا العام ضمن أعوام التقدم المسموح بها قانونا وكذلك لا يحتسب هذا العام كعام قيد للطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظل العذر قائمًا).

الفئات المسموح لها بأداء امتحانات الثانوية العامة على النظام القديم

- الراسبون بالصف الثالث الثانوي ولم يستنفذوا مرات الرسوب المسموح بها قانونًا.

- الطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد ولم يتم إسقاط قيدهم.

وأشارت الوزارة، إلى أن عدد مرات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 4 أعوام طبقًا للقانون 20 لسنة 2012 - مادة 28، والقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2013 - مادة 20، والقرار الوزاري 138 لسنة 2024 المادة العاشرة.

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