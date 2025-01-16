انطلاق التقييمات النهائية لأولى وثانية ابتدائي بالمدارس

كتب- أحمد الجندي:

انطلقت صباح الخميس، التقييمات النهائية للصفَّين الأول والثاني الابتدائي، للفصل الدراسي الأول، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

ضوابط تقييمات الصف الأول والثاني الابتدائي

ويقوم نظام التقييم للصفَّين الأول والثاني بالمرحلة الابتدائية على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ؛ من خلال المهام الفردية والجماعية بأنواعها "التحريرية- الشفهية- المهارية".

مراجعة نسبة حضور التلاميذ طبقًا لما ورد بالمادة الخامسة بالقرار الوزاري رقم 136 لسنة 2024، على أن يتم:

- تهيئة الطلاب للتعامل مع الاختبارات في الصف الأعلى.

- تحفيز الطلاب على تحسين أدائهم، وذلك من خلال استخدام أنماط تحفيزية مناسبة لهذه المرحلة العمرية.

- إحاطة أولياء الأمور بنتائج تلك التقييمات؛ حرصًا على تكامل الأدوار في دعم متابعة التلاميذ.

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