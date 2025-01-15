وزير التعليم: 3 آلاف مدرسة تعمل في الفترة المسائية من ضمن 60 ألف

كتب- أحمد الجندي:

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مصر تضم 60 ألف مدرسة، من بينها 3 آلاف مدرسة تعمل بنظام الفترة المسائية.

جاء ذلك خلال اليوم الثاني من جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مقترح “البكالوريا المصرية”، بحضور عدد من الصحفيين المتخصصين في الشأن التعليمي.

وأشار" عبد اللطيف" إلى أن هناك خطة واضحة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية لمعالجة المشكلات التي تواجه المدارس في محافظة الجيزة، والتي تُعد من المناطق التي تعاني من تحديات كبيرة في هذا الشأن.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول، مشيرًا إلى أنه أصبح من الصعب وجود فصل يضم أكثر من 50 طالبًا، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لتحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

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