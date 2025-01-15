وزير التعليم: زيادة عدد أيام العام الدراسي المقبل لتعزيز استمرارية التعليم

كتب- أحمد الجندي:

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب بعض الدول مثل الدنمارك واليابان يدرسون لمدة 11 شهرًا في العام، بينما تدرس بعض الدول 212 يومًا، مما يعكس أهمية استمرارية التعليم. وأضاف الوزير أن انقطاع الطلاب عن المدارس لفترات طويلة يؤثر سلبًا على استيعابهم وتذكرهم للدروس.

جاء ذلك خلال اليوم الثاني من جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مقترح “البكالوريا المصرية”، بحضور عدد من الصحفيين المتخصصين في الشأن التعليمي.

وأوضح " عبد اللطيف" أن الوزارة وضعت خريطة العام الدراسي الحالي بحيث يكون عدد الأيام الدراسية 170 يومًا، مع خطة لزيادة هذا العدد إلى 180 يومًا في العام المقبل لتقليل فترة انقطاع الطلاب عن الدراسة وتحسين نتائجهم التعليمية.

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