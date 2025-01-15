وزير التعليم: البكالوريا ستطبق على طلاب الصف الأول الإعدادي عند وصولهم للثانوية

كتب- أحمد الجندي:

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مشروع “البكالوريا المصرية”، في حال إقراره العام المقبل، سيطبق على طلاب الصف الأول الإعدادي عند وصولهم إلى المرحلة الثانوية.

جاء ذلك خلال اليوم الثاني من جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مقترح “البكالوريا المصرية”، بحضور عدد من الصحفيين المتخصصين في الشأن التعليمي.

وأشار الوزير إلى أن هؤلاء الطلاب قد خضعوا لتطوير المناهج عندما كانوا في الصف الأول الابتدائي، بما يضمن توافقهم مع النظام التعليمي الجديد الذي سيتم تطبيقه في المرحلة الثانوية.

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