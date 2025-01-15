وزير التعليم: امتحان الثانوية العامة لا يجب أن يكون مصير الطالب الوحيد

كتب- أحمد الجندي:

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحان الثانوية العامة يمثل تحديًا كبيرًا للطلاب؛ حيث يُعتبر بمثابة "امتحان دخول جامعة"، ولكنه في الواقع يحمل أبعادًا أكبر من ذلك بكثير، حيث يمكن أن يغير مصير الطالب بالكامل.

وأضاف الوزير أنه إذا أخطأ الطالب في الامتحان، قد تتغير حياته بشكل جذري، مما يجعله مضطرًّا للعمل في مجال بعيد عن طموحاته.

جاء ذلك خلال اليوم الثاني من جلسات الحوار المجتمعي، اليوم الأربعاء، لمناقشة مقترح "البكالوريا المصرية"، بحضور عدد من الصحفيين المتخصصين في الشأن التعليمي.

وأوضح عبد اللطيف أن الهدف من نظام "البكالوريا المصرية" هو منح الطلاب فرصًا متنوعة تساعدهم على تحقيق أهدافهم الأكاديمية والمهنية، بعيدًا عن الضغوط الكبيرة التي يواجهونها حاليًّا بسبب امتحانات الثانوية العامة.

وأشار عبد اللطيف إلى أن القلق والضغط اللذين يشعر بهما الطلاب في هذه المرحلة أمر غير مبرر، ولا يجوز أن يكونَ الامتحانُ الوحيدَ الذي يحدِّد مصيرَهم المهني في المستقبل.

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