وزير التعليم: صلاحية شهادة نظام البكالوريا 4 سنوات

كتب- أحمد الجندي:

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام “البكالوريا المصرية” المقترح يتيح للطلاب دراسة أكثر من مسار، مع احتساب أعلى الدرجات لتنسيق الجامعات، مما يوفر مرونة أكبر للطلاب لتحقيق طموحاتهم التعليمية.

جاء ذلك خلال اليوم الثاني من جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مقترح “البكالوريا المصرية”، بحضور عدد من الصحفيين المتخصصين في الشأن التعليمي.

وأضاف "عبد اللطيف" أن شهادة البكالوريا ستكون صالحة لمدة 4 سنوات، حيث تشمل سنتين من الدراسة الفعلية وسنتين إضافيتين.

وأشار الوزير إلي أن تصحيح امتحانات نظام البكالوريا سيكون إلكترونيًا بالكامل، وستُجرى الامتحانات باستخدام نظام البابل شيت، لضمان الدقة والشفافية.

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