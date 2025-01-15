وزير التعليم: نظام البكالوريا يسمح بدراسة مواد ثانية ثانوي في الصف الثالث لا العكس

كتب- أحمد الجندي:

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن النظام المقترح للبكالوريا المصرية، الذي سيحل محل الثانوية العامة، يسمح بدراسة مواد الصف الثاني الثانوي في الصف الثالث الثانوي، وليس العكس.

جاء ذلك خلال اليوم الثاني من جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مقترح "البكالوريا المصرية"، اليوم الأربعاء، بحضور عدد من الصحفيين المتخصصين في الشأن التعليمي.

وأضاف الوزير، خلال جلسة الحوار المجتمعي لنظام البكالوريا، أنه لا يجوز دراسة مواد الصف الثالث الثانوي في الصف الثاني الثانوي؛ بسبب قواعد التنسيق وقبول الجامعات، مما يتطلب الحفاظ على التدرج الأكاديمي في المراحل الدراسية.

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